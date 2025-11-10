Bolsa mexicana inicia la semana en terreno positivo; destacan acciones de Orbia y Peñoles

Las bolsas de valores de México operan con leves avances en este inicio de semana. Los índices locales suben, siguiendo el sentimiento observado en sus pares estadounidense, con los títulos del conglomerado Orbia y la minera Peñoles encabezando las ganancias.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, sube 0.22% a 63,515.02 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), avanza 0.21% en 1,266.44 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores operan con ganancias. Destaca el avance de Orbia Advance, con 2.34% más a 17.49 pesos, seguido por el de Industrias Peñoles, con 2.10% a 741.91 pesos, y el laboratorio Genomma Lab, con 1.91% a 18.16.

La bolsa mexicana cerró la semana pasada con una moderada ganancia semanal, con la que amplió el rendimiento anual del S&P/BMV IPC a casi 28 por ciento.