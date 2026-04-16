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Bolsa mexicana cierra con pérdidas; las acciones de Grupo Carso lideraron los descensos

Los índices bursátiles locales descendieron, contrarios a sus pares del exterior, en un mercado que espera información sobre un posible acuerdo entre EU e Irán.

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Las bolsas locales cerraron con pérdidas las negociaciones de este jueves.archivo

José Antonio Rivera

Las bolsas de valores de México cerraron con pérdidas las negociaciones de este jueves. Los índices bursátiles locales descendieron, contrarios a sus pares del exterior, en un mercado que espera información sobre un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que mide a las acciones locales más negociadas, perdió 0.78% a 69,095.02 unidades. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), perdió 0.80% a 1,382.81 unidades.

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S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice referencia, la mayoría de los valores registraron pérdidas. Los títulos del conglomerado Grupo Carso, de Carlos Slim, lideraron las pérdidas, con 7.66% menos a 143.25 pesos, seguidas por las de Gentera, que cayó 3.11% a 47.38 pesos.

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José Antonio Rivera

Analista de mercados

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