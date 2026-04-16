Bolsa mexicana cierra con pérdidas; las acciones de Grupo Carso lideraron los descensos

Las bolsas de valores de México cerraron con pérdidas las negociaciones de este jueves. Los índices bursátiles locales descendieron, contrarios a sus pares del exterior, en un mercado que espera información sobre un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que mide a las acciones locales más negociadas, perdió 0.78% a 69,095.02 unidades. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), perdió 0.80% a 1,382.81 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice referencia, la mayoría de los valores registraron pérdidas. Los títulos del conglomerado Grupo Carso, de Carlos Slim, lideraron las pérdidas, con 7.66% menos a 143.25 pesos, seguidas por las de Gentera, que cayó 3.11% a 47.38 pesos.