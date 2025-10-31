Bolsa mexicana cierra octubre con pocos cambios; gana 26.53% en lo que va del año

Las bolsas de valores de México cerraron con ligeras pérdidas las negociaciones de este viernes. Los índices accionarios locales cayeron para terminar un mes de cambios moderados, dentro de un año con un rendimiento superior a los de sus pares del exterior.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, bajó 0.19% a 62,769.18 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), perdió 0.06% a 1,250.16 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, se observaron comportamientos mixtos. Destacó la pérdida de 4.68% en las acciones de la aseguradora Quálitas a 168.47 pesos, seguida por una caída de 2.74% para el gigante minero Grupo México, al precio de 160.62 pesos.

El índice referencia S&P/BMV IPC registró en octubre una caída moderada de 0.23%, mientras que repuntó 1.67% esta semana, luego de una toma de ganancias, llegando a marcar nuevos máximos. En lo que va del año, la referencia bursátil gana 26.53 por ciento.