Bolsa mexicana cae con fuerza desde máximo histórico; Peñoles lideró el descenso

Las bolsas de valores de México cayeron con fuerza en la primera jornada de la semana. Los índices accionarios locales retrocedieron tras haber anotado el viernes un máximo histórico, luego de que se moderó el entusiasmo sobre la política monetaria estadounidense.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, bajó 1.24% a 58,492.13 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), descendió 1.24% a 1,172.19 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con pérdidas. Destacó la caída de la minera Industrias Peñoles, con 6.51% menos a 531.01 pesos, seguida por Walmex, con 2.94% a 55.83 pesos, y la también minera Grupo México, 2.31% a 124.65.

La bolsa terminó en un máximo histórico el viernes, al cual avanzó gracias a las apuestas sobre un posible recorte a la tasa de interés de la Reserva Federal (Fed), en septiembre. Superado el entusiasmo, vio una toma de utilidades. El S&P/BMV IPC gana 18.13% en el año.