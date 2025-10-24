Bolsa mexicana avanza por tercera jornada consecutiva con impulso de reportes trimestrales

Las bolsas de valores de México negocian con ganancias la mañana de este viernes. Los índices bursátiles locales avanzan por tercera jornada consecutiva. Las acciones de la empresa inmobiliaria Vesta y las de Coca-Cola FEMSA, suben tras reportes trimestrales.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, sube 0.20% a 61,632.62 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), gana 0.15% hasta 1,228.67 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores operan con ganancias. Destaca el avance de la corporacion Inmobiliaria Vesta, de 5.04% a 53.31 pesos, seguido por Coca-Cola Femsa, con 3.49% a 160.95 pesos, y Becle que avanza 2.98% hasta 24.57 pesos.

Las acciones de la desarrolladora Vesta subían después de que reportó ayer sus resultados del tercer trimestre, con crecimiento de 10.4% en ingresos por arrendamientos. Coca-Cola Femsa reportó hoy unos ingresos 3.3% mayores y una utilidad de operación 6.8% mayor.

La bolsa ha repuntado en las últimas tres jornadas, impulsada por reportes trimestrales. Becle, que también se encuentra entre las mejores de la jornada, sigue avanzando tras su reporte del miércoles. Pese a los repuntes, el S&P/BMV IPC perfila una moderada caía semanal.