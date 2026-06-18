Sheinbaum responde a Trump: “No está bien informado”; defiende estrategia de seguridad

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó las declaraciones del mandatario estadounidense, Donald Trump, quien aseguró que el gobierno mexicano ha perdido el control del país y calificó a la mandataria como “una mujer asustada”. En respuesta, la mandataria afirmó que el republicano “no está bien informado” y defendió el trabajo que realizan diariamente las instituciones de seguridad mexicanas.

“Yo he dicho que el presidente Trump tiene su manera de comunicar. Engancharse en cada declaración... El pueblo de México sabe que estamos trabajando, que es lo que a mí me importa”, expresó.

Luego de que Trump afirmara durante la cumbre del G7 que los cárteles controlan México, Sheinbaum sostuvo que ya le ha manifestado personalmente su desacuerdo con esa visión.

También, la mandataria destacó la labor de las Fuerzas Armadas y de los integrantes de su gabinete de seguridad para combatir a la delincuencia organizada. Como ejemplo, recordó el atentado que sufrió el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, cuando era funcionario en la Ciudad de México.

Asimismo, reconoció el trabajo del secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, y del secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, al asegurar que ambos encabezan diariamente acciones para fortalecer la seguridad nacional.

Sheinbaum Pardo sostuvo que existen resultados tangibles en la estrategia de seguridad de su administración, al señalar que el homicidio doloso ha disminuido 46% y que el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos se ha reducido en más de 70 por ciento.

“¿Se imaginan si no hay trabajo? Claro que hay trabajo. Más que eso, hay entrega y convicción, hay amor al pueblo y amor a la patria”, enfatizó.

Parar entrada de armas

Sobre la intención de Washington de reforzar las acciones terrestres contra el narcotráfico, la mandataria consideró que también es necesario que Estados Unidos intensifique el combate al tráfico de armas hacia territorio mexicano.

“Sería muy bueno que lo hicieran en su territorio, porque es muy importante que paren la entrada de armas”, afirmó.

La titular del Ejecutivo federal recordó que recientemente fueron asegurados en México vehículos procedentes de Estados Unidos que transportaban armamento, por lo que insistió en que el combate al crimen organizado debe realizarse de manera coordinada a ambos lados de la frontera.