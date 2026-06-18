Ford Pro®: Más que vehículos, una ventaja para tu empresa

La movilidad empresarial actual requiere mucho más que una flota de vehículos. Ford Pro® ofrece un ecosistema integral diseñado para ayudar a las empresas a optimizar sus operaciones mediante soluciones de movilidad, conectividad, electrificación, servicio especializado y financiamiento.

Con opciones adaptadas a sectores como logística, construcción, servicios públicos, transporte de pasajeros y movilidad corporativa, Ford Pro® busca mejorar la productividad, reducir tiempos de inactividad y acompañar el crecimiento de los negocios con herramientas que responden a sus necesidades operativas.