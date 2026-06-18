Las mejores ciudades para trabajar en México según el ICU 2026

Las ciudades fronterizas y los polos industriales continúan destacando en el mercado laboral mexicano.

De acuerdo con el Índice de Competitividad Urbana (ICU) 2026, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), las mejores ciudades para trabajar varían según su tamaño poblacional, pero comparten características asociadas a una mayor competitividad económica y mejores condiciones laborales.

En la categoría de ciudades con más de un millón de habitantes, Ciudad Juárez, Chihuahua, se posicionó como la mejor evaluada. Aunque registró una caída respecto a la edición anterior del índice, mantuvo el liderazgo gracias a su desempeño en variables vinculadas con salarios, productividad y formalidad laboral.

Entre las ciudades con una población de 500,000 a un millón de habitantes, Irapuato, Guanajuato, ocupó el primer lugar y además avanzó cinco posiciones respecto a la medición previa. Por su parte, Nuevo Laredo, Tamaulipas, encabezó la categoría de localidades con entre 250,000 y 500,000 habitantes, mejorando una posición en comparación con el último reporte.

En el grupo de ciudades con menos de 250,000 habitantes, Piedras Negras, Coahuila, conservó el liderazgo al mantenerse sin cambios respecto a la edición anterior del ICU.

La ciudad ha destacado de manera recurrente en diversos indicadores relacionados con empleo formal y actividad económica.

El IMCO señala que estas ciudades obtuvieron las mejores evaluaciones en aspectos como el nivel de salarios, la brecha de ingresos por género, el producto medio del trabajo, la proporción de informalidad laboral, las jornadas laborales menores a 48 horas semanales y la presencia de empresas con más de 50 empleados.