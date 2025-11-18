Bolsa chilena se dispara por expectativa de triunfo de Kast

La Bolsa de Santiago batió un récord este lunes tras los resultados de las elecciones presidenciales y legislativas del domingo, ya que en general fueron evaluados como positivos para la actual oposición de derecha y su candidato José Antonio Kast de cara al balotaje, algo que se espera favorezca la actividad empresarial.

El S&P IPSA se disparó 3.1% hasta los 9,904.44 puntos (preliminar), cerrando por primera vez sobre 9,900 enteros. El selectivo anotó su mayor alza desde abril y su máximo histórico número 58 del año.

"Los resultados de las elecciones presidenciales y parlamentarias han sido recibidos con claro optimismo por el mercado", dijo el gerente de inversiones de Patrimore, Fernando Slebe. Según Credicorp Capital, "los sectores con alta exposición interna -banca, comercio minorista, centros comerciales y construcción- probablemente tendrán un retorno superior. Si gana Kast, los precedentes históricos sugieren que el IPSA podría subir hasta 10% en los próximos meses”.

Los analistas han señalado que el resultado de la candidata oficialista Jeannette Jara, peor de lo esperado, está fortaleciendo las apuestas a una victoria de Kast en la segunda vuelta.