BMV opera con ganancias tras una apertura negativa; espera reportes trimestrales

Las bolsas de valores de México operan con ligeras ganancias la mañana de este lunes. Tras un comienzo de jornada negativo, los índices locales avanzan, en un mercado que sigue con atención la temporada local de reportes corporativos del tercer trimestre.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, sube 0.12% a 61,817.14 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), avanza a 0.18% 1,231.43 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice líder, la mayoría de los valores operan con ganancias. Destaca el banco Regional, con 3.13% más a 134.66 pesos, seguido por Becle, que produce el tequila José Cuervo, con 1.81% a 21.97 pesos, y Grupo México, con 1.38% a 150.95.

En cuanto a datos económicos, los inversionistas esperan cifras relevantes en México, con los reporte del IGAE, el miércoles, y la inflación de la primera quincena de este mes, el jueves. El mercado local subió casi 2% la semana pasada y busca regresar a máximos.