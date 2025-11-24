BMV comienza la semana en terreno positivo; destaca el avance de Grupo México

Las bolsas de valores de México negocian con ganancias la mañana de este lunes. Los índices locales suben por segunda jornada, siguiendo a Wall Street y otros mercados en el exterior, ante apuestas de un recorte de tasa de la Reserva Federal en diciembre.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que mide a las acciones locales más negociadas, avanza 0.87% a 62,412.99 unidades. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), gana 0.80 al nivel de 1,241.97 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores operan con ganancias. Destaca el avance del gigante minero Grupo México, con 3.21% a 154.13 pesos, seguido por el de los títulos de Grupo Comercial Chedraui, con un avance de 2.90% a 137.15 pesos.

El gobernador de la Fed Christopher Waller se sumó hoy a otros funcionarios monetarias que han dejado la puerta abierta a un recorte a la tasa. El mercado espera un ajuste de 25 puntos básicos en diciembre con 78.9% de probabilidad, según la herramienta FedWatch.

Mientras tanto, los operadores asimilan un reporte local de inflación mayor a lo esperado. El índice nacional de precios al consumidor aumentó 0.47% en la primera quincena del mes, y el subyacente, que no considera alimentos ni energéticos, avanzó 0.04 por ciento.

Según GBM, la inflación seguirá enfrentando ligeras presiones este mes y en diciembre, sobre todo por factores cíclicos y estacionales dentro de sus componentes. Pese a este panorama de cierre de año, Actinver espera otro recorte en la tasa de referencia en diciembre.

El S&P/BMV IPC registró el viernes su segunda semana consecutiva de balance negativo. "No obstante, esperamos una recuperación tras consolidar en cierre sobre el soporte situado en el nivel de 61,400 puntos. La resistencia a superar está en 62,500", destacó Banorte.