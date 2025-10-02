BMV cae por segundo día consecutivo; se extiende toma de utilidades desde máximos récord

Las bolsas de valores de México retroceden la mañana de este jueves. Los inversionistas extienden la toma de ganancias después de que los índices locales marcaron máximos récord durante la apertura del miércoles y luego de un septiembre con desempeños sólidos.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, baja 1.05% a 61,279.01 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), retrocede 1.07% a 1,226.09 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice referencia, la mayoría de los valores operan con pérdidas. Encabezan las pérdidas el conglomerado Orbia Advance, con 3.47% a 18.10 pesos, la minera Industrias Peñoles, con 3.55% a 773.61 pesos, y Megacable, que cae 2.29% a 56 pesos.

Los índices locales retroceden por segundo día después de una racha de cuatro días con alzas sobre máximos históricos. Además, en septiembre los índices bursátiles mexicanos acumularon avances superiores a 7%. En lo que va del año ganan alrededor de 24 por ciento.

"Esperamos que el sesgo de baja continúe, tras alcanzar ayer en intradía un nuevo máximo en 63,183 unidades. En este sentido, el apoyo más cercano que podría enfrentar está ubicado en 61,340. La resistencia se sitúa en los 63,130 enteros", destacó Análisis Banorte.