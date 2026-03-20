BMV cae con fuerza ante preocupaciones por la guerra en Oriente Medio; perfila tercera baja semanal

Las bolsas de valores de México perfilan fuertes pérdidas la mañana de este viernes. Los índices accionarios locales bajan en un mercado nervioso por las posibles consecuencias de la guerra en Oriente Medio y perfila su tercera pérdida semanal consecutiva.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales mas negociadas, cede 1.67% a 64,111.36 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), baja 1.64% a 1,276.75 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores retroceden. La minera Industrias Peñoles encabeza las pérdidas, con 3.84% a 759.24 pesos, seguida de Genomma Lab, con 3.41% a 16.69 pesos, y la financiera Gentera, con 3.37% a 45.92 pesos.

Las bolsas locales continúan presionadas, en línea con sus pares del exterior, y los inversionistas liquidan posiciones antes del fin de semana para reducir su exposición al riesgo. En la semana, el índice S&P/BMV IPC perfila un retroceso de alrededor de 2.30 por ciento.