BMV y BIVA retrocedieron el jueves; destaca caída de Nutrisa

La Bolsas de valores en México cayeron en la jornada de este jueves y finalizaron una racha de tres jornadas seguidas de subidas y tras tocar el lunes un máximo histórico.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, cayó 0.44% a 61,323.95 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), descendió 0.54% a 1,228.99 puntos.

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores registraron pérdidas. Destacó la caída de la Televisa con 3.50% a 9.98 pesos por unidad, seguido por la minera Peñoles, al caer 3.15% a 711.01 pesos y la inmobiliaria Vesta con 1.81A y se vendieron en 48.64 pesos.

En su debut en la BMV, Grupo Nutrisa, la empresa de venta de helados de yogurt y productos naturistas, registró un fuerte descenso de 11.06% y cotizó en 5.51 pesos por unidad.

Georgina Muñiz Sánchez, analista para Vector Casa de Bolsa, asegura que no se descarta que haya sido un descanso temporal del S&P/BMV IPC, para después retomar la dirección al alza y dirigirse a las siguientes metas en 62,500 y 63,000 unidades.