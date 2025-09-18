Nutrisa cae 18% en su regreso a la BMV

Nutrisa, la unidad de helados de yogurt de Grupo Herdez, caía 18.70% a la 1:00 de la tarde de este jueves, en su regreso a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), a la cual entró después de una escisión, sin una Oferta Pública Inicial de por medio.

La capitalización de mercado de Nutrisa ronda los 1,608 millones de pesos, por debajo de los 1,978 millones de pesos previstos inicialmente, tomando como referencia las 321.6 millones de acciones que Herdez puso en circulación.

Para Herdez, la separación de Grupo Nutrisa, que agrupa las operaciones de helados Moyo, las cafeterías Cielito Querido Café y la marca de botanas Chilim Balam, abre una oportunidad al permitir a los inversionistas diferenciar y elegir entre dos tipos de negocios con objetivos administrativos, operativos, comerciales y financieros independientes.

Para GBM, la separación significa un paso estratégico para generar valor en ambas empresas, otorgándoles independencia operativa y permitiendo un enfoque estratégico más preciso.

Al 30 de junio, Nutrisa contaba con 663 tiendas:

378 de Nutrisa

100 de Chilim Balam

93 de Cielito Querido Café

92 de Moyo

La casa de Bolsa más activa en la operación de acciones de Nutrisa es GBM .