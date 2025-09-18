BMV y BIVA retroceden en la apertura y ponen en riesgo su racha positiva

La Bolsas de valores en México caen fuerza en la jornada de este jueves y apunta a finalizar una racha de tres jornadas seguidas de subidas y tras tocar el lunes un máximo histórico.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, baja 1.10% a 60,916.04 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), desciende 0.98% a 1,223.46 puntos.

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores abren con pérdidas. Destacó la caída de la constructora, Grupo Carso, con 2.26% a 129 pesos por unidad, seguido por Gruma, productora de alimentos de maíz, con 2.22% a 331.01 pesos y la cadena mexicana de supermercados, La Comer, al descender 1.95% y se venden a 42.18 pesos.

En su debut en la BMV, Grupo Nutrisa, la empresa de venta de helados de yogurt y productos naturistas, apunta un desde de 2.44% y cotizan en 5.7 pesos por unidad.

Georgina Muñiz Sánchez, analista para Vector Casa de Bolsa, asegura que no se descarta que haya sido un descanso temporal del S&P/BMV IPC, para después retomar la dirección al alza y dirigirse a las siguientes metas en 62,500 y 63,000 unidades.