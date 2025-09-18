Lectura 2:00 min
BMV y BIVA retroceden en la apertura y ponen en riesgo su racha positiva
La Bolsas de valores en México caen fuerza en la jornada de este jueves y apunta a finalizar una racha de tres jornadas seguidas de subidas y tras tocar el lunes un máximo histórico.
La Bolsas de valores en México caen fuerza en la jornada de este jueves y apunta a finalizar una racha de tres jornadas seguidas de subidas y tras tocar el lunes un máximo histórico.
El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, baja 1.10% a 60,916.04 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), desciende 0.98% a 1,223.46 puntos.
Te puede interesar
Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores abren con pérdidas. Destacó la caída de la constructora, Grupo Carso, con 2.26% a 129 pesos por unidad, seguido por Gruma, productora de alimentos de maíz, con 2.22% a 331.01 pesos y la cadena mexicana de supermercados, La Comer, al descender 1.95% y se venden a 42.18 pesos.
En su debut en la BMV, Grupo Nutrisa, la empresa de venta de helados de yogurt y productos naturistas, apunta un desde de 2.44% y cotizan en 5.7 pesos por unidad.
Georgina Muñiz Sánchez, analista para Vector Casa de Bolsa, asegura que no se descarta que haya sido un descanso temporal del S&P/BMV IPC, para después retomar la dirección al alza y dirigirse a las siguientes metas en 62,500 y 63,000 unidades.
Te puede interesar
“Sin embargo, es un hecho que la sobrecompra acumulada con el movimiento de las dos últimas semanas aumenta el riesgo de ver un ajuste más significativo", explicó.