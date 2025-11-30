BMV y BIVA repuntan en noviembre

Los índices bursátiles en México repuntaron en noviembre apoyados por la reactivación de la actividad gubernamental de Estados Unidos y la expectativa de que la Reserva Federal (Fed) podría recortar su tasa de referencia.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), avanzó 1.44% a 63,596.78 unidades, mientras que el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), ganó 1.25% a 1,262.35 puntos.

En su comparación semanal, el S&P/BMV IPC avanzó 2.78% y el FTSE-BIVA 2.55 por ciento.

En noviembre, las bolsas apuntaron un incremento de 1.32% para la BMV y de 1.06% para BIVA.

Con este movimiento, el índice de la BMV registra ganancias acumuladas de 28.44% y el de BIVA sube 25.74%, en lo que va del año.

“Los mercados retomaron la tendencia alcista impulsados por la reanudación de las actividades administrativas del gobierno estadounidense, que concedió que la Reserva Federal sí podría recortar su tasa de referencia el 10 de diciembre”, apuntaron expertos de Actinver Casa de Bolsa.

Añadieron que este repunte ocurrió aun cuando noviembre estuvo marcado por una toma de utilidades en empresas de tecnología, “derivada de los sólidos reportes trimestrales de octubre que despertaron preocupaciones sobre una posible sobrevaluación, y en medio de cierta incertidumbre respecto al rumbo de las tasas hacia el cierre del año”.

Estrategas de Monex Casa de Bolsa dijeron que, “México mantiene un atractivo relativo en el contexto global, con valuaciones estables frente a promedios históricos y un descuento significativo respecto a Estados Unidos, lo que lo posiciona como una opción interesante para inversionistas”.

22 de las 35 empresas suben

Por emisoras, 22 de las 35 que componen el índice terminaron en terreno positivo. De lado positivo, las acciones del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) escalaron 15.23% a 446.23 pesos cada una.

En segundo lugar, se encuentran la operadora de tiendas departamentales, Liverpool, con un incremento de 11.92% a 101.32 pesos y Quálitas, la aseguradora, con un alza de 8,61% a 182.98 pesos, fueron las que lideraron las ganancias.

Por el contrario, Bimbo, la panificadora más grande del mundo cayó 9.42% y se vendieron en 58.15 pesos, seguido por Grupo Carso, propiedad del magnate Carlos Slim, con -5.98% a 124.84 pesos y el Grupo Financiero Inbursa con -3.90% a 43.36 pesos, fueron las más rezagadas del mes.