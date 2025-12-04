Jalisco apuesta por India y Medio Oriente para reducir dependencia comercial de EU

Guadalajara, Jal. Jalisco tiene grandes oportunidades para diversificar mercados y crecer sus exportaciones a través de India y Medio Oriente, y reducir la dependencia de Estados Unidos, comentó a El Economista el presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce) de Occidente, Miguel Ángel Landeros.

A su regreso de misión comercial por esa región, el dirigente del sector exportador refirió que los Emiratos Árabes se han convertido en un importante hub logístico "de enormes oportunidades para las empresas mexicanas".

"Le hemos apostado tanto al T-MEC que luego descuidamos los otros mercados donde tenemos y no tenemos acuerdos comerciales como es el caso del Golfo con los Emiratos Árabes que se ha convertido en un hub logístico espectacular, de enormes oportunidades para las empresas mexicanas", indicó.

Landeros Volquarts explicó que el objetivo no es únicamente exportar a Dubai, sino de usarlo como plataforma logística para distribuir productos locales en toda la región. Para ello, Comce firmó un convenio con la empresa logística DPI que opera 30% de toda la carga que se maneja en esa zona.

"Nosotros fuimos a llevar 15 empresas para que vean las oportunidades, que puedan establecer tratos comerciales y que puedan aprovechar la plataforma de Dubai para la exportación de productos en toda la región; estamos hablando de los siete emiratos pero también de Baréin, de Arabia Saudita y de la India porque las oportunidades logísticas generan espacios para que los productos puedan llegar al Golfo y de ahí ser exportados", detalló el presidente de Comce Occidente.

India como alternativa

Añadió que en India, el organismo empresarial dio seguimiento a la guía de negocios que se desarrolla en coordinación con la Embajada de México en ese país, así como a la reunión de la Confederación Industrial India que tendrá su reunión para América Latina y El Caribe en febrero próximo.

"Nosotros lo hemos dicho una y otra vez que las oportunidades fuera de Estados Unidos están en Asia y en otras partes del mundo, pero particularmente en la India que trae desarrollo económico desde hace muchos años y donde nuestras empresas pueden crecer de manera muy puntual".

A decir de Landeros Volquarts, además de un importante mercado para los productos jaliscienses, India representa también una alternativa de proveeduría para México en momentos en que China supone riesgos para relación comercial con Estados Unidos.

"El comercio exterior se trata de importar, no solamente de exportar, también hacer alianzas con proveedores importantes porque China ya representa ciertos riesgos para la relación que tenemos con Estados Unidos, y tenemos que diversificar también nuestros proveedores", puntualizó.