Nu invertirá 2,500 millones de dólares en México en los próximos cinco años

Cómo parte de su proceso de crecimiento en México, Nu -filial del gigante brasileño de servicios financieros digitales- tiene pensado invertir 2,500 millones de dólares en el país en los próximos cinco años.

Armando Herrera, director general de Nu México, destacó que dicho monto es aproximadamente el doble de lo que la institución ha invertido en el país en los seis años que lleva de operación aquí.

“Creemos que esto es parte del compromiso con el espacio más importante que tenemos, en donde todavía hay mucho qué hacer para seguir penetrando los servicios digitales en México. Todavía hay mucho qué hacer, y esta inversión nos va a permitir consolidar y acelerar hacía allá”, resaltó.

Abundó en que hoy en México alrededor del 60% de la población no tiene acceso a servicios digitales.

“Sabemos que eso transforma vidas, transforma al país y es parte de la misión con la que estamos comprometidos, por eso ese monto de inversión y nuestro compromiso hacia los siguientes años”, puntualizó.

Nu hoy sigue operando en México bajo la figura de sociedad financiera popular (sofipo), a la espera de recibir, por parte de las autoridades financieras, el aval para iniciar operaciones como banco.

El director de la institución mencionó que hay una constante comunicación con el regulador para ello, y la expectativa es que la autorización les sea otorgada en la primera mitad del 2026.

En México, Nu tiene ya 13.1 millones de clientes.

Ofrecer otros productos

Armando Herrera precisó que el proceso de transformación de sofipo a banco no lo ven como una meta, sino como un punto de inflexión para acelerar la aceptación de los clientes, y generarles más confianza.

“Queremos convertirnos en la relación bancaria número uno de nuestros clientes, y en el banco digital más grande de México por número de usuarios”, expresó.

Pero también, dijo, para profundizar en su misión de inclusión y resiliencia financiera, fortaleciendo sus productos de crédito y otros como los relacionados con la captación.

“De la mano de la licencia bancaria, debemos tener espacio para entrar a otros productos y servicios, para seguir complementando la oferta”, dijo.

En este sentido, explicó que la inversión hacia los siguientes años, es para redoblar los esfuerzos en tecnología, personal, capacidades y aprendizaje, y otros.

“Poner al cliente en el centro y seguir marchando en esa dirección, no es algo que podamos hacer sólo con lo que hoy tenemos, requiere mucho esfuerzo, redoblar tecnología, gente, capacidades, aprendizajes. Y de la mano de eso, estamos redoblando los esfuerzos de inversión que tenemos”, puntualizó.