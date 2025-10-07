BMV y BIVA en su nivel más bajo de un mes

Los principales índices mexicanos desecharon ganancias matutinas para concluir la jornada del martes a la baja, dando continuidad al tono negativo con el que iniciaron la semana, esta vez sin Grupo México como protagonista.

El índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdió 0.31% a 60,215.75 unidades, en tanto que el FTSE-BIVA, índice de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), bajó 0.28% a 1,206.80 puntos.

Los indicadores viraron a su tercera jornada de descenso seguida y marcaron su nivel más bajo desde el 4 de septiembre, o hace poco más de un mes.

Las cotizaciones asimilaron que la producción de autos en el país presentó en septiembre su segunda baja seguida y la quinta en lo que va del año, con exportaciones que también cayeron.

Del lado corporativo, Volaris enlazó nueve meses de crecimiento de tráfico de pasajeros total, mientras que América Móvil formó una alianza con Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) para explorar una potencial oferta de adquisición de los activos de Telefónica Chile.

Además, Grupo México dijo que su endeudamiento no aumentará significativamente si concreta la compra de Grupo Financiero Banamex, y advirtió a Citigroup que no mejorará su oferta actual, la cual tiene 10 días para analizar.

Al final de la sesión, dentro del IPyC, la financiera Regional (-4.8%), la restaurantera Alsea (-3.73%) y la panificadora Grupo Bimbo (-3.26%) terminaron con las mayores bajas.

Por el otro lado, Grupo México (1.63%), FEMSA (1.33%) y Cementos Mexicanos (1.28%) fueron las emisoras que más ganaron en la jornada bursátil del martes.