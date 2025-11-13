Bitcoin vuelve a caer por debajo de 100,000 dólares

El bitcoin cayó por debajo de los 100,000 dólares por tercera vez este mes, a medida que los inversionistas se deshacían de activos de riesgo como criptomonedas y acciones tecnológicas, con preocupaciones más amplias sobre la economía que pesaban sobre los mercados.

Según datos de Investing, la principal criptomoneda se situaba en 98,622.50 dólares, una caída de más del 2 por ciento.

El bitcoin cayó por debajo de la barrera de los 100,000 dólares el 4 de noviembre por primera vez desde mayo, y volvió a descender por debajo de esa marca el 7 de noviembre .

En octubre alcanzó un precio récord de 126,080 dólares, pero las preocupaciones sobre los datos de empleo han apuntado a una desaceleración.

El estratega de Investigación de Pepperstone, Dilin Wu, comentó que la criptomoneda aún podría alcanzar nuevos máximos a medio plazo, pero que cabe esperar volatilidad a corto.

En las últimas dos semanas, los inversionistas han retirado miles de millones de dólares de los fondos cotizados en Bolsa (ETFs) de bitcoin en Estados Unidos, lo que ha provocado la caída en las cotizaciones de estos instrumentos.

De acuerdo con datos de CoinGlass, las liquidaciones diarias de posiciones en criptomonedas alcanzaron los 501 millones de dólares, de los cuales 165 millones correspondieron a bitcoin. Las posiciones largas, o apuestas a que el precio de un activo subirá, representan cerca de 380 millones de dólares del total de liquidaciones.

Pese a la caída en los precios de los criptoactivos, algunos siguen siendo optimistas. "Bitcoin sigue en una tendencia alcista porque cada retroceso ha producido un mínimo más alto, y los compradores siguen defendiendo el soporte", dijo Joe DiPasquale, director ejecutivo del gestor de fondos de criptomonedas BitBull, "Esa demanda también se está manifestando en las principales criptomonedas".

Criptos a la baja

La cotización de la segunda criptomoneda más grande por valor de mercado, ethereum, bajó 5%, y cotizó cerca de los 3,265 dólares.

Solana bajó 3.5%, a 148 dólares, mientras que XRP subió 0.5%, a 2.36 dólares, luego de que se diera a conocer que un ETF al contado que ofrece exposición al activo comenzó a cotizar el jueves.