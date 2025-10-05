Bitcoin rompe la barrera de los 125,000 dólares el sábado

Bitcoin, la mayor criptomoneda del mundo por valor de mercado, alcanzó un máximo histórico el sábado por la noche y rompió la barrera de los 125,000 dólares, impulsado por el creciente interés institucional y el optimismo sobre señales regulatorias más favorables para las criptomonedas por parte de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

De acuerdo con Investing, a las 22:00 horas del sábado en la Ciudad de México, el precio del bitcoin batió su récord del 14 de agosto y se ubicó en 125,617.40 dólares por unidad. El token mostró una recuperación en la que subió 11.46%, superando los 120,000 dólares el jueves y se recuperó de la caída que sufrió en septiembre.

El reciente repunte también coincide con "Uptober", un término entre los operadores de criptomonedas que se refiere al fuerte desempeño de los activos digitales en octubre.

Geoff Kendrick, director global de Investigación de Activos Digitales en Standard Chartered, dijo que bitcoin podría extender su rally hacia los 135,000 dólares.

El dólar retrocedió el viernes y registró pérdidas de varias semanas frente a las principales monedas, ya que la incertidumbre del cierre del gobierno estadounidense retrasó la publicación de datos clave, como las nóminas, críticas para evaluar la dirección de la economía.

El ethereum, que se mantiene en los 4,500 dólares que de acuerdo con analistas en los próximos días podría acercarse a su máximo histórico.