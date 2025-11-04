Bitcoin ha perdido 20% desde su máximo histórico

El precio del bitcoin bajó de los 100,000 dólares por vez primera desde finales de junio, como resultado de la venta de activos, ya que los inversionistas se desprenden de ese instrumento de inversión.

La razón en la baja en el precio de la mayor criptodivisa se debe a que se liquidaron en las últimas 24 horas, activos por 1.4 billones de dólares que se tenían en bitcoin.

“El desplome del martes ya representa un descenso del 20% desde su máximo histórico de 126,000 dólares marcado en octubre”, dijo Felipe Mendoza, analista de Mercados Financieros del broker ATFX LATAM.

El portal CoinGlass informó que de los inversionistas que tenían posiciones largas (apostaban por un alza en el precio del criptoactivo) retiraron sus recursos del mercado.

Lo anterior se debió a que en los mercados no se define si la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, bajará o no la tasa de interés de referencia.

El bitcoin cerró la jornada con una baja del 5.79%, cotizando a 100,312.2 dólares, tras haber caído hasta los 99,966 dólares. El martes marcó la primera vez desde el 23 de junio que la principal criptomoneda cotizó debajo de los 100,000 dólares.

Ether la segunda criptomoneda por capitalización de mercado, perdió casi 9% el martes y cotizó en 3,275 dólares. Las principales criptomonedas atraen a muchos de los mismos inversores que las acciones de inteligencia artificial, vinculando ambas inversiones cuando una sale mal.

“Bitcoin y el mercado de criptomonedas en general están agotados”, declaró Haonan Li, fundador de Codex, plataforma de stablecoins basada en ethereum, a CNBC. “A pesar del crecimiento de las stablecoins, el aumento del volumen de activos reales y el hecho de que bitcoin se comporte cada vez más como una reserva de valor institucional, al mercado no le importa. Las malas noticias son muy malas para las criptomonedas ahora mismo… y las buenas apenas tienen repercusión”.

Individuos ausentes

El analista de Compass Point, Ed Engel, dijo que los inversionistas individuales podrían no estar comprando en las caídas tanto como en el pasado.

Felipe Mendoza destacó que lo vivido este martes en el mercado de criptodivisas no fue solo un mal día, sino la convergencia de tres argumentos: una macro más dura de los esperado, desapalancamiento de inversores y baja del flujo institucional al bitcoin.

El experto destacó que la posibilidad de que no se baje la tasa de interés en Estados Unidos, drenó el apetito por el riesgo y la sesión estuvo marcada por la aversión al riesgo generalizado.

El precio del bitcoin mostró una tendencia general a la baja las últimas semanas, y la fuerte estacionalidad histórica de octubre no se materializó este año.

Engel señaló que la última vez que bitcoin no logró subir impulsado por factores estacionales fue en octubre de 2018. En el mes siguiente, en noviembre de ese mismo año, bitcoin se desplomó 37 por ciento. En la jornada de este martes se liquidaron 1,400 millones de dólares en posiciones de criptomonedas.

Según CoinGlass, en las últimas 24 horas se liquidaron posiciones en criptomonedas por un total de 1,400 millones de dólares, de los cuales 391 millones correspondían a posiciones largas en bitcoin y 20.2 millones a posiciones cortas.

Una combinación de salidas de capital de ETF, preocupaciones macroeconómicas y geopolíticas, y la inquietud en torno a la venta de activos digitales están afectando negativamente al activo, mientras que el índice del miedo y avaricia del bitcoin alcanzó los 21 puntos, considerados "miedo extremo".

El activo está más de 20% por debajo de su máximo histórico de octubre, "lo que marca su inicio de noviembre más débil desde 2018", dijo Timothy Misir, jefe de Investigación de Blockhead Research Network.

Misir afirmó que la pérdida del soporte de 103,000 dólares para el bitcoin “señalaría un cambio de una corrección controlada a una debilidad estructural”.

Las probabilidades implícitas en el mercado, derivadas de contratos de eventos, muestran que los operadores creen que existe un 74% de probabilidad de que el bitcoin caiga por debajo de los 100,000 dólares este año. Los operadores también ven un 17% de probabilidad de una caída adicional por debajo de los 80,000 dólares en los mercados de predicción.

Los ETF de bitcoin siguen sufriendo pérdidas, con salidas de capital por valor de 186.5 millones de dólares el lunes, todas procedentes del mayor ETF de bitcoin, iShares Bitcoin Trust, según SoSoValue.

Maja Vujinovic, CEO de activos digitales en FG Nexus, declaró a Sherwood News que demasiados operadores estaban utilizando dinero prestado para apostar a que los precios subirían. En enero del 2024 llegaron a Wall Street 11 ETFs de bitcoin. Este martes cayeron 6%, en línea con la baja de la criptodivisa. (Con información de agencias)