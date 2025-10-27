BanBajío supera expectativas en el tercer trimestre pese a caída en ganancias

Banco del Bajío (BanBajío) reportó resultados mixtos en el tercer trimestre del año: aunque su utilidad volvió a disminuir, los resultados superaron las expectativas del mercado gracias a un sólido desempeño en su cartera crediticia y un control efectivo de costos.

La cartera total de crédito del banco ascendió a 268,199 millones de pesos, lo que representa un aumento anual de 5.4%, impulsado principalmente por el crecimiento en los créditos empresariales (+7.7%) y de consumo (+13.1%).

Estas alzas compensaron parcialmente la caída observada en los segmentos de vivienda (-15.6%), gubernamental (-14.5%) y a instituciones financieras (-6.3%), de acuerdo con un análisis de Casa de Bolsa Ve Por Más (Bx+).

El margen financiero se ubicó en 5,283 millones de pesos, que fue 9% menor a la del mismo periodo del año pasado (5,803 mdp). Esta disminución se atribuye a una baja de 11% en los ingresos por intereses, propiciada por una reducción en la tasa promedio sobre activos, que se ubicó en 10.5% en el trimestre. Además, los gastos por intereses también retrocedieron 13.4%, lo que ayudó a mitigar el impacto en el margen.

“Los resultados financieros de Banco del Bajío superaron las estimaciones del consenso en el resultado operativo y neto; sin embargo, continúan mostrando contracciones ante la debilidad económica, las elevadas bases de comparación y menores tasas de interés”, señalaron analistas de Bx+.

La utilidad neta del banco cayó 10.2% respecto al tercer trimestre de 2024, principalmente por un incremento en los gastos de administración, aunque la disminución fue parcialmente compensada por un menor pago de impuestos.

Finalmente, el índice de morosidad aumentó 48 puntos base para ubicarse en 1.97% al cierre del trimestre, reflejando un leve deterioro en la calidad de la cartera.