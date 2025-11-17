Alphabet sube tras compra de acciones por parte de Berkshire Hathaway

Las acciones de Alphabet subieron 3.11% y alcanzaron máximo histórico intradía el lunes después de que la nueva participación de Berkshire Hathaway proporcionara un respaldo a los esfuerzos de inteligencia artificial del gigante tecnológico en medio de crecientes preocupaciones sobre una burbuja inminente.

La compra de 17.85 millones de acciones de Alphabet, con un valor aproximado de 4,930 millones de dólares al cierre del viernes, es una de las últimas grandes inversiones del conglomerado bajo la dirección de Warren Buffett y supone una incursión poco común en el sector por parte de Berkshire, una empresa reacia a la tecnología.

El multimillonario lleva mucho tiempo comparando a Apple, la mayor participación de Berkshire, a una empresa de productos de consumo.

“La compra de una participación en una empresa tecnológica puede representar un tipo de mentalidad diferente en Berkshire, aunque no supone una ruptura total con su modelo de inversión en valor”, dijo Steve Sosnick, estratega jefe de Interactive Brokers.

Este voto de confianza llega en un momento en que el sentimiento generalizado hacia la tecnología se ha vuelto cauto, y varios líderes empresariales y expertos advierten que el frenesí por la IA que impulsa los precios de las acciones tecnológicas ha desvinculado las valoraciones de los fundamentos y que la rentabilidad de los cientos de miles de millones de dólares invertidos en centros de datos sigue siendo incierta.

Alphabet ha sido una excepción, ya que sus acciones han subido casi 14% en lo que va del trimestre, convirtiéndose así en el miembro de las Siete Magníficas con mejor desempeño del año, con una ganancia de más de 50 por ciento.

“Alphabet se ajusta mejor al tema de la inversión en valor que algunos de los otros nombres que lideran la carga de la IA en este momento”, dijo Sosnick.

El mes pasado, los inversionistas se volcaron en las acciones después de que los resultados mostraran que la inversión en IA estaba convirtiendo a Google Cloud, antes un actor secundario, en un motor de crecimiento clave.