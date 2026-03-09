Las acciones son el activo que más riqueza ha generado en los últimos 126 años

Durante más de un siglo, los inversionistas han buscado distintas fórmulas para hacer crecer su dinero. Bonos, oro, efectivo o divisas han sido alternativas recurrentes. Sin embargo, al revisar la historia completa de los mercados financieros, el resultado es claro: ningún activo ha sido tan rentable en el largo plazo como las acciones.

El Global Investment Returns Yearbook 2026 de UBS, que analiza datos desde 1900 en 35 mercados financieros, muestra que las acciones han superado ampliamente a los bonos, las letras del Tesoro y la inflación durante los últimos 126 años.

Según el estudio, una inversión inicial de 1 dólar en acciones en 1900 habría crecido hasta 124,854 dólares en términos nominales para finales de 2025. En contraste, los bonos de largo plazo habrían alcanzado apenas 284 dólares, mientras que las letras del Tesoro habrían llegado a 69 dólares. En el mismo periodo, la inflación elevó el índice equivalente a 38 dólares, reflejando cómo el aumento de precios erosiona el poder adquisitivo del dinero.

Otro de los hallazgos del informe es la comparación entre mercados desarrollados y emergentes. Aunque estos últimos suelen asociarse con mayores tasas de crecimiento económico, el análisis de largo plazo muestra que las bolsas de economías desarrolladas han ofrecido mejores retornos anuales: 8.5% frente a 6.9% en los mercados emergentes desde 1900.

Esto no significa que los emergentes no hayan tenido periodos de mejor desempeño. De hecho, entre 1960 y 2025 lograron superar a los mercados desarrollados. No obstante, cuando el horizonte de análisis se amplía a más de un siglo, las economías maduras terminan liderando los rendimientos acumulados.El papel de la inflación

La inflación es otro factor clave cuando se analizan los retornos de largo plazo. El informe muestra que incluso niveles moderados pueden tener un impacto significativo en el poder adquisitivo del dinero. En Estados Unidos, por ejemplo, una inflación promedio de 2.9% anual desde 1900 implica que 1 dólar de esa época tiene hoy un poder de compra equivalente a cerca de 38 dólares. El estudio concluye que los retornos de acciones y bonos tienden a ser más altos cuando la inflación es baja y el crecimiento económico es mayor, lo que refuerza la relación entre estabilidad macroeconómica y desempeño de los mercados.

El informe pone en perspectiva cómo ha cambiado la estructura de la economía mundial en más de un siglo. A comienzos del siglo XX, el mercado accionario estaba dominado por industrias que hoy tienen mucho menos peso. En Estados Unidos, cerca de 80% del valor de las empresas cotizadas en 1900 estaba concentrado en sectores como ferrocarriles, textiles, hierro, carbón y acero.

Hoy en día la realidad es muy distinta: alrededor de 70% de las compañías del mercado estadounidense pertenecen a industrias que en ese momento eran pequeñas o simplemente no existían, como tecnología o salud.

Este cambio refleja cómo el mercado accionario evoluciona junto con la economía. Sectores que en su momento lideraron el crecimiento pueden perder relevancia con el tiempo, mientras que nuevas industrias emergen y toman protagonismo en las bolsas.

La composición del mercado global también se ha transformado de manera significativa. Mientras que a comienzos del siglo pasado el peso del mercado accionario estaba distribuido entre varias economías, hoy Estados Unidos concentra cerca de 62% del valor total del mercado bursátil mundial, impulsado en gran medida por los elevados retornos que han registrado las acciones estadounidenses a lo largo del último siglo.