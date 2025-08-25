AbbVie comprará Gilgamesh, el fármaco experimental contra la depresión por 1,200 millones de dólares

AbbVie adquirirá el fármaco en investigación contra la depresión de Gilgamesh Pharmaceuticals por hasta 1,200 millones de dólares, ampliando así su cartera de productos en psiquiatría, según anunciaron las compañías el lunes.

El precio de adquisición del principal activo de Gilgamesh, la bretisilocina, incluye un pago inicial y una contraprestación basada en hitos. La transacción está sujeta a las condiciones de cierre.

Un estudio de fase 2a de la bretisilocina dirigido a pacientes con trastorno depresivo mayor de moderado a grave mostró una reducción clínicamente significativa y estadísticamente significativa en la gravedad de los síntomas depresivos, según el comunicado.

"Esta adquisición subraya nuestro compromiso de ampliar y mejorar la atención psiquiátrica mediante la inversión en nuevos enfoques terapéuticos con el potencial de llegar a pacientes para quienes otros tratamientos han resultado ineficaces", declaró Roopal Thakkar, director científico de AbbVie.

El acuerdo surge tras la colaboración del año pasado entre AbbVie y la empresa privada Gilgamesh para desarrollar terapias de nueva generación para el tratamiento de trastornos psiquiátricos. Como parte del último acuerdo, Gilgamesh escindirá una entidad que se llamará Gilgamesh Pharma, que se espera que conserve a sus empleados y otros programas, según el comunicado.

"El liderazgo de AbbVie en neurociencia y su compromiso con el avance de tratamientos innovadores los convierten en el socio ideal para impulsar el desarrollo de la bretisilocina, a la vez que permiten a Gilgamesh continuar con nuestra misión más amplia de desarrollar terapias novedosas y transformadoras para la salud mental y las afecciones neurológicas complejas", declaró Jonathan Sporn, director ejecutivo de Gilgamesh.