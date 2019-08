El vicepresidente de Relación con Inversionistas de Traxión, Antonio Tejedo, aseguró que a pesar de la desaceleración en la actividad económica del país la empresa continúa firme con sus planes de inversión anunciados a principios del año, por 1,800 millones de pesos.

De estos recursos, han invertido 1,142 millones de pesos este 2019.

“En el negocio no hemos visto una baja en la demanda por la desaceleración económica de México ; no hemos visto a clientes reduciendo la demanda; no hemos visto a proveedores haciendo cambios en su estructura para enfrentar una potencial baja en la actividad económica de México”, sostuvo.

Traxión, empresa de transporte terrestre y logística en México, se ubica como el segundo participante en el negocio de logística de distribución a terceros en México, sólo después de DHL, compañía de servicios de mensajería y transporte.

La emisora, que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), cuenta con 427,000 metros cuadrados de espacios de almacén, lo que significó un crecimiento de 21.5% en espacio en un año, mientras que sus ingresos en este rubro reportaron un alza de 19.2% en el segundo trimestre del 2019 frente al mismo del año pasado.

Tejedo comentó que el negocio de logística está cobrando cada vez más relevancia para la empresa, porque es un sector con un potencial de crecimiento en México. “La logística está cobrando cada vez más importancia, porque los clientes se dan cuenta que si tercerizan la logística es más eficiente y barato. Este tipo de infraestructura hoy no tiene gran penetración”, dijo.

El negocio de logística no sólo es la distribución de productos, comprende otros canales como el comercio electrónico, que en México apenas comienza a ser más pedido, explicó Tejedo.

También requiere de menor inversión, no es tan intensivo en capital.

“Hacia allá vemos oportunidad y queremos participar, cuidando nuestro negocio clave, que es la carga y el transporte escolar y de personal”, puntualizó el directivo.

La empresa está conformada por un grupo de empresas de transporte enfocados al segmento de carga y logística, así como al traslado de personal y escolar. Opera bajo diferentes marcas como Lipu, Egoba, Grupo MyM, Grupo Sid, Auto Express Frontera Norte y El Bisonte.

A junio tenía una flota de 8,087 unidades motrices, una cartera de más de 1,000 clientes y más de 14,200 colaboradores.

Algunos de sus clientes son tiendas departamentales, cadenas de supermercados, armadoras de automóviles y firmas de consumo.

Buen rendimiento

Antonio Tejedo dijo que aún cotizan con un descuento significativo en Bolsa respecto a empresas comparables. Las acciones de la compañía mantienen un rendimiento de 17.32% en lo que va de este año, a un precio de 14.09 pesos por unidad.

Aunque a estos niveles aún se encuentran alejados de 17 pesos, que fue el precio de venta de sus acciones en la OPI celebrada en septiembre del 2017.

