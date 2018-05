El tipo de cambio podría llegar hasta niveles de 22 pesos por dólar previo a las elecciones presidenciales del 1 de julio, si el indicador Volatility Index Quanta Shares (VIQS), índice del miedo, llega hasta un nivel de volatilidad de 24%, aseguró Carlos Kretschmer, director de Quanta Shares.

En entrevista, el directivo de la entidad financiera agregó que en los últimos días el “índice del miedo” se ha incrementado de manera importante, sobre todo a partir de la segunda quincena de abril, al pasar de 12 a 18%, lo que abre la posibilidad de que la moneda mexicana podría registrar un precio de 19.50 pesos por dólar en los siguientes días.

Explicó que si el VIQS se encuentra entre 10 y 15%, representa los niveles de volatilidad normales para el cruce peso-dólar, pero si está cerca de 20% por varios días es una señal de que el mercado está esperando fuertes movimientos en el tipo de cambio.

“La volatilidad de la divisa mexicana está directamente relacionada a eventos que impactan a la confianza de los inversionistas, por lo tanto, el VIQS repunta cuando los mercados perciben un aumento en la volatilidad futura del tipo de cambio”, explicó Kretschmer.

El especialista destacó que el indicador VIQS se calcula a partir de opciones de dólar/peso listados en el Chicago Mercantil Exchange, midiendo la volatilidad esperada e implícita de los precios implícitos.

“Si el VIQS sube, el mercado está esperando movimientos importantes en la paridad peso-dólar, por el contrario, si baja, el mercado está esperando movimientos menores en el tipo de cambio”, afirmó el directivo.

tres escenarios

Carlos Kretschmer mencionó que en un escenario base estima un tipo de cambio entre 18.80 y 19.20 pesos por dólar, si se firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), además, de que gane las elecciones el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Kretschmer mencionó que, en un panorama optimista, la paridad podría llegar a una cotización de 16.50 pesos por billete verde si se firma el TLCAN de manera favorable para México y bajo el pronóstico de que gane un candidato amigable con el modelo del capital vigente, que podría ser el de Todos por México, José Antonio Meade o el de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya.

Agregó que, en el peor escenario, la moneda mexicana podría alcanzar un precio de hasta 22 pesos, si se pospone la firma el TLCAN para el segundo semestre de este año y que AMLO gane las elecciones presidenciales de México.

Coberturas

Carlos Kretschmer dijo que, pese a la volatilidad que presentó el peso en días anteriores, los inversionistas no han realizado importantes montos de cobertura para protegerse contra futuras fluctuaciones del tipo de cambio.

“En días anteriores, en el mercado de derivados se observaron operaciones de coberturas sobre todo de mexicanos, pero sin existir una liquidación masiva, ni llegar a compras de pánico”, dijo el director de Quanta Shares.

Mencionó que el Sistema Internacional de Cotizaciones de la Bolsa mexicana, presentó una mayor actividad sobre todo con instrumentos que dan cobertura en dólares, donde se observó un incremento de 3,000 millones de dólares en la última semana.

Sin embargo, en el mercado de futuros de Chicago se vendió la misma cantidad en igual lapso, por lo que prácticamente el mercado estuvo en equilibrio.

“Si los extranjeros no venden y los mexicanos no hacen compras de pánico, y Chicago le está apostando a favor del peso, pues no es sorprendente que el peso haya registrado cotizaciones por debajo de los 18 pesos por dólar”, comentó Carlos Kretschmer.



ricardo.zamudio@eleconomista.mx