El riesgo país, medido a través de los Credit Default Swaps a 5 años, de México y otros países emergentes se incrementó en el último año a consecuencia de la crisis sanitaria y económica causada por el Covid-19, aunque el país mantiene un mejor nivel que otros de sus pares.

Entre nueve países, México está en el cuarto lugar según su CDS a 95.82 puntos base, desde los 78.45 puntos en que se ubicó al inicio del 2020. Para este mismo periodo, el riesgo país de Chile se incrementó de 42.2 a 55.5 puntos, el de Indonesia aumentó a 74.88 puntos, el de Rusia se ubica en 97.53 puntos, Colombia está en 113.88 puntos, el de Brasil es de 176.81 puntos, el de Sudáfrica en 230.48 puntos y Turquía, que está en 321.18 puntos. La excepción es Argentina, cuyo riesgo país disminuyó de 7,060.94 a 1,075.14 puntos, según Refinitiv.

“Desde el año pasado estamos en mejores niveles que Brasil, por ejemplo, estamos bien parados frente a diversos países latinoamericanos. El gobierno ha logrado estabilidad al mantener finanzas públicas sanas, aunque esta no está muy sólida, se puede revertir por temas que no se cuiden, como que el proceso de vacunación no cumpla con sus objetivos”, explicó Jorge Gordillo, director de Análisis y Estrategia de CIBanco.

El estratega ahondó en que también el proceso electoral a mediados de este año podría ser un riesgo, así como acciones de calificadoras, aunque se prevé que no recorte la calificación este año.

Los CDS, son un seguro que cotiza en el mercado contra un impago del emisor, en este caso del gobierno mexicano del papel cinco años y están referidos a la deuda soberana. Este indicador sirve para los inversionistas al comparar y evaluar el destino de sus inversiones, “es importante que esté bajo para mejorar la percepción de bajo riesgo, además que ayuda a conseguir mejores condiciones de financiamiento, pues a riesgo mayor se pide una prima más alta”, aseveró Jorge Gordillo.

Comienzo complicado

El indicador para México tocó su máximo del año pasado el 27 de abril, a 309.16 puntos, ante la escalada de la crisis sanitaria global causada por la Covid-19. Este año se incrementó de 196 puntos base el 8 de enero a 216 puntos base en las últimas dos semanas. “No solo el riesgo país, el indicador de volatilidad, las bolsas han caído, el dólar en general se ha fortalecido contra el resto de monedas, y el peso alcanzó los 20.40 pesos”, comentó Gordilo, quien agregó que los inversionistas habían estado confiados sobre que la aprobación de estímulos fiscales en EU pasaría rápidamente, sin embargo, esto no está pasando.

“A esto se suma que la pandemia está descontrolada en el mundo, incluyendo México, y que los laboratorios han dicho que tienen problemas en la producción de la vacuna que protege contra el Covid-19, este tipo de problemática cambia la perspectiva económica y pone nerviosos a los mercados, es un mal momento estructural”, acotó.

