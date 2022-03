Cada vez más, los inversionistas y los accionistas presionan a las empresas para implementar estrategias ASG (Ambiental, Social y Gobernanza) en sus modelos de negocio, sin embargo, el principal reto sigue siendo cómo cuantificar los resultados.

A decir de Ronald Cohen, especialista reconocido como el padre de la inversión de impacto y el capital de riesgo en Europa, las compañías deben medir el impacto ASG de sus inversiones para generar rentabilidades atractivas.

“En los consejos de empresas grandes y pequeñas el tema será la rentabilidad, el estado de resultados, el balance general, pero también debe haber un estado de impacto que deberá publicarse cada año, que muestre los ingresos, costos, y los diferentes impactos de las empresas", dijo Cohen.

“Mi consejo para los que están empezando a invertir es que deberían enfocarse en medir el impacto de su inversión”, dijo el filántropo al participar en la Cumbre de Capital Privado 2022, organizado por la Asociación Mexicana de Capital Privado (Amexcap).

André Blanchard, Executive Vice President and Head of CDPQ Global and Global Head of Sustainability, destacó en su intervención que los dos desafíos más grandes para tener un mundo más sostenible son el combate del cambio climático y las desigualdades.

“Los movimientos hacia las inversiones con un enfoque ASG se han acelerado y el 20% de las 200 empresas más grandes están comprometidas en cumplir para el 2050 con el objetivo cero emisiones de carbono y los activos quieren ceder 50 billones de dólares para el 2050 y entonces representarán una tercera parte de todas las inversiones globales”, estimó.

Recordó que el 2021 fue un año récord para las inversiones ASG y solo entre 2018 al 2020 se incrementaron 10 veces las inversiones.

Bernardo González, presidente de la Amafore, reiteró que las administradoras de fondos para el retiro exigen los criterios ASG en sus políticas de inversión y destacó que los sistemas de pensiones como Brasil y Perú buscan copiar dichos criterios, ya que México fue pionero en el tema.

Generar valor

Luis Cervantes, Managing Director and Head del fondo de inversión General Atlantic, que invierte minoritariamente en empresas como Clip y Kavak, dijo que las firmas tienen al menos tres formas de obtener financiamiento: ofertas públicas, rotación de inversionistas y venta de participaciones en los fondos de inversión.

"Antes de que una empresa salga a Bolsa, más en un entorno volátil como el actual, los general partners les dan la oportunidad a las empresas de generar más valor antes de entrar a otros instrumentos”, aseguró.

