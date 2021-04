La compañía del sector de infraestructura energética, IEnova, aumentaría su utilidad neta más del 70% en el primer trimestre de este año en comparación con las cifras reportadas el mismo lapso del año previo, según las proyecciones de los analistas del banco Ve por Más (Bx+).

La filial mexicana de la estadounidense Sempra Energy, empresa distribuidora de gas natural, presentó una disminución de 54.3 millones de dólares en su utilidad neta el primer trimestre del año pasado, causado por los efectos del tipo de cambio.

El principal negocio de IEnova es el gasoducto de ruta submarina con 800 kilómetros de longitud, conectando el sur de Texas con Tuxpan, Veracruz, el cual se espera le continúe reportando resultados sólidos.

A pesar de lo anterior y de los contratos take or pay (acuerdos de compra - venta de un determinado producto donde el comprador está obligado a pagar por el mismo, lo use o no lo use), que le proporcionan una mayor estabilidad, se espera una reducción es su utilidad operativa de 7.4 por ciento.

BX+ prevé un buen resultado para el negocio de gas. “Durante el trimestre los precios del gas natural incrementaron 86.7% frente el mismo periodo del 2020, impulsados por mejores precios de petróleo con un avance del 36.2% y por interrupciones del mercado en febrero llevándolos a precios máximos”.

IEnova cotiza en la Bolsa mexicana en 74.7 pesos por acción, un avance de 7.34% en el 2021. Su valor de mercado es de 122,645 millones de pesos. La intención de Sempra Energy es deslistarla de la BMV y listarse como Sempra.

valeria.lopez@eleconomista.mx