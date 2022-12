México y el abasto de maíz libre de mejoramiento genético

Los maíces que no gozan de mejoramiento genético batallan con enfermedades, plagas y mal clima más de lo que lo sufren los maíces mejorados, con lo cual, hay que aplicar más químicos al maíz libre de genética mejorada

Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El 2022 agoniza, en teoría deberíamos ver la actividad económica acelerar en términos de consumo, pero desacelerar en términos de productividad.

La actividad burocrática tiende a decaer también, pero no siempre ha sido el caso.

En el 2020 al cierre de año, el gobierno mexicano publicó un decreto que honestamente está causando más polémica y contradicciones de lo imaginado por la autoridad. Desconocemos en absoluto la ciencia atrás de dicho decreto. Es algo que está ausente y parecería más que el decreto incluye un lenguaje improvisado, en cuya narrativa se ha quedado atrapada la autoridad.

Entendemos que cosas así sucedan, especialmente cuando en las líneas de autoridad hay un enorme grupo de activistas que miran el balance integral de nación de manera sesgada y cuando se trata de maíz, la mirada tiene un tono de eterna nostalgia y romanticismo por el famoso germoplasma original. Ese maíz nativo que salió de México y se repartió por el mundo.

Bueno pues esa mirada nostálgica se debe convertir en acción de largo plazo, hay que estructurar planes estratégicos, dedicar presupuestos amplios en investigación y desarrollo, extensionismo, y metas claras para hacer de ese maíz nativo, la base sustentable del crecimiento productivo en México.

Sin embargo, el plan se queda a medias pues domina ese criterio romántico sin acción atrapando en la nada un potencial enorme. México crece por encima de su capacidad de producción de grano, eso no es malo.

Lo que es malo es intentar frenar el acceso a mejores nutrientes hechos en México, sin brindar una solución nítida al problema productivo del campo mexicano y ambas puntas no correlacionan.

El presente no es un comentario que busque politizar, la realidad es que este decreto en el contexto de mercados agrícolas internacionales es muy angular. México es un gran consumidor/importador de maíz, y el hecho de pretender hacer originación de ese desbalance con maíces que no tengan mejoramiento genético es simplemente incosteable, pues imposible no es nada en el mundo.

Hoy, si queremos ir a desarrollar un programa integral de importación de maíz libre de mejoramiento genético por las cerca de 18 millones de toneladas que importa el país, estaríamos encareciendo la masa critica de costo pecuario más allá de lo tolerable.

Como sabes, los maíces que no gozan de mejoramiento genético batallan con enfermedades, plagas y mal clima más de lo que lo sufren los maíces mejorados, con lo cual, hay que aplicar más químicos al maíz libre de genética mejorada para ayudarle a resistir el embate del medio ambiente.

El horno no esta para bollos en términos de inflación alimenticia, y lógicamente, importar granos más caros tendrá un impacto en el consumidor.

El siguiente acto ya lo imaginas, dejar fronteras abiertas para importar pollo, huevo, carne y lo que se necesite para ayudarle al consumidor. La pregunta es ¿ aplicarán el mismo criterio para importar cárnicos y productos, engordados o elaborados con maíces libes de genética mejorada en el exterior? Todos los anteriores productos se elaboran con maíz genéticamente mejorado, así que importarlos es derivar indirectamente al consumidor lo que se está tratando de evitar.

Qué caso tiene terminar haciéndole el caldo gordo a alguien más en otro país que no crea plazas laborales en México y lógicamente no tributa como las empresas nacionales.

El mundo aguarda que se clarifique el decreto, como dije al principio, parece que la autoridad se dejo hipnotizar por voces defensoras de la narrativa soberana del maíz nativo, y al hacerlo le han traicionado.

El maíz nativo mexicano es un patrimonio universal que no sabemos aprovechar. Estos maíces deberían ser un delicatessen, una especialidad y deberían ser multiplicados y preservados haciéndolos mejores. Y en paralelo, debemos fortalecer una industria pecuaria que le ha dado a México la alternativa de mejor nutrición, productos inocuos que además respetan bases nítidas de sustentabilidad y base económica.

Hay espacio para todos los vectores, lo que no hay, es tiempo para debates estériles. El día de hoy pretender hacer un programa de importación de maíces libres de genética mejorada nos obligaría a depender de lugares altamente inestables como el mar negro, por citar una solución a la mano.

La autoridad esta dividida en la apreciación de lo anterior en México, en lo que se acomodan parece que patearan el problema para que lo arregle alguien más.

La presente es una opinión a titulo personal.

Ánimo.

