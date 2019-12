Los principales índices bursátiles de Wall Street cayeron el lunes, ya que los inversionistas tomaron las ganancias que se acumularon en el mes, luego del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China.

El S&P 500, el Promedio Industrial Dow Jones y el NASDAQ registraron sus mayores descensos porcentuales de un día en cerca de cuatro semanas.

El lunes surgió nueva información sobre el tratado entre Washington y Pekín. El asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, dijo que es probable que el tratado se firme la próxima semana, pero explicó que la confirmación provendrá del presidente Donald Trump o del representante comercial, Robert Lighthizer.

Un informe del diario South China Morning Post refirió que el vice primer ministro chino, Liu He, viajaría a Washington esta semana para firmar el acuerdo.

“Muchos operadores y gerentes de cartera han logrado sus objetivos y no quieren poner en peligro su desempeño”, dijo Quincy Krosby, estratega de Mercado de Prudential Financial en Newark, Nueva Jersey. “Por lo tanto, no es inusual ver alguna toma de ganancias a medida que nos acercamos al cierre del año”.

El Dow Jones cayó 0.64%, a 28,462.14 unidades, mientras que el S&P 500 perdió 0.58%, a 3,221.29 unidades. El NASDAQ Composite , en tanto, cayó 0.67%, a 8,945.99 unidades.

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) terminó la penúltima jornada del 2019 con pérdidas.

El principal indicador bursátil, el S&P/BMV IPC, cayó 1.36%, a 43,657.48 puntos, con un volumen de 81.8 millones de títulos negociados, por debajo del promedio de 138.5 millones de los últimos 30 días.

Las acciones del grupo financiero Banorte encabezaron el retroceso, con 3.60% menos, a 105.0 pesos, seguidas por los de la minorista Walmart de México, que restaron 2.62%, a 54.18 pesos.