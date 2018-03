El mercado de valores no se verá afectado por la toma de protesta de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, por lo que no se prevé una elevada volatilidad conforme se acerque la fecha del evento, el próximo 21 de enero, a menos de que haya sorpresas en el proceso, aseguro el director general de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), José Oriol Bosch Par.

Afirmó que la política de Estados Unidos es el principal factor que afectó a los mercados hasta ahora, pero a pesar de ello, la BMV se mantiene en 46,000 puntos, cerca de niveles máximos históricos y con rendimientos cercanos a 15% en los últimos 12 meses (aunque con bajas de 4.0 o 5.0% en dólares).

"Ya todo salió, no es ninguna sorpresa. Generalmente la volatilidad se da cuando hay algo no esperado en el mercado, cuando es algo tan cierto como es el caso del viernes, la toma de posesión, la volatilidad no debería de ser tan alta. La volatilidad se daría si hay algo que no está esperado, que no está descontado por los mercados y ahí genera mucha más volatilidad, esperemos que no haya más sorpresas", dijo.

En entrevista, luego de la ceremonia simbólica con motivo de una oferta publica en la BMV de la empresa IENOVA, Bosch Par destacó que "lo que se conoce (el mercado) ya lo descontó y probablemente ya descontó un poco de más porque sabemos que no ha ido moderando su tono por ahora, entonces el mercado eso ya lo tiene descontado, si empieza a haber algunas otras cosas que no sepamos eso puede generar mayor volatilidad".

Aseguró que el tema Trump fue la principal causa de volatilidad en las últimas semanas, por lo que el tema de los saqueos y descontento social derivado del alza en el precio de las gasolinas no se reflejó en el comportamiento de la Bolsa Mexicana.

El directivo resaltó que la volatilidad género que algunas ofertas retrasaran su salida en el mercado, pero no se canceló ninguna, por lo se espera que se abra una ventana de oportunidad para que hagan su debut Fibra Resort, Grupo Cuervo y Grupo Axo, además de otras empresas en el segmento de Certificados de Capital de Desarrollo (CKDes) y unas más en el mercado de deuda.

Sobre los altos niveles del tipo de cambio y el impacto en los resultados financieros de las empresas, el directivo comentó que en el mercado hay compañías con modelos diferentes, algunas exportadoras y otras importadoras, además que muchas usan coberturas para protegerse de esas variaciones, por lo que habrá una mezcla en sus resultados del cuarto trimestre del 2016 y del primer trimestre del presente año.

erp