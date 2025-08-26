Sleep fitness: Tecnología que mejora la calidad del sueño

Eight Sleep es una empresa de tecnología enfocada en el sueño como una herramienta activa de salud. Fundada por Matteo Franceschetti y Alexandra Zataraín, la compañía propone un enfoque funcional y medible del descanso, conocido como sleep fitness.

El concepto parte de la idea de que el sueño no debe considerarse sólo una necesidad biológica, sino un factor que influye en el rendimiento físico, la toma de decisiones y la prevención de enfermedades.

Bajo esta premisa, Eight Sleep desarrolló el Pod, un sistema que utiliza sensores, inteligencia artificial y termorregulación para ajustar la temperatura de la cama durante la noche, con base en los patrones de cada usuario.

De acuerdo con datos de la empresa, quienes usan esta tecnología registran más tiempo en sueño profundo, menor tiempo para conciliar el sueño y menos interrupciones nocturnas. Además, el sistema recopila millones de datos cada noche para adaptar la experiencia de manera automática.

Enfoque empresarial

Eight Sleep ha recaudado más de 160 millones de dólares en inversiones. La empresa ha logrado posicionarse como una firma de tecnología enfocada en salud preventiva, más allá del mercado tradicional de colchones.

Parte de su diferenciador ha sido el desarrollo de sleep agents con inteligencia artificial, que ofrecen asesoramiento personalizado y análisis en tiempo real.

En entrevista con El Economista, Alexandra Zatarain, cofundadora y vicepresidenta de marketing, señala que uno de los principales retos fue cambiar la percepción del sueño como una actividad pasiva.

Crear una nueva categoría implicó educar al consumidor y mostrar que el descanso también puede optimizarse”, dijo .

La compañía prevé ampliar su presencia internacional, con especial interés en América Latina. “México ya muestra señales de interés por este tipo de soluciones. Nuestra meta es llevar el sleep fitness a nuevos mercados”, agrega Zatarain.

Perspectiva

Explica que la visión a futuro incluye transformar la cama en una plataforma de monitoreo de salud, capaz de anticipar desequilibrios y brindar recomendaciones preventivas. Este enfoque se alinea con las tendencias en salud digital y tecnología aplicada al bienestar.

Además de su rol como ejecutiva, Zatarain ha impulsado la representación femenina y latina en el ecosistema tecnológico. “No se trata solo de levantar capital, sino de abrir espacios y construir redes de apoyo para nuevas generaciones”, comenta.

Eight Sleep continúa invirtiendo en investigación, inteligencia artificial y expansión de productos para consolidar su presencia en el sector de bienestar con base tecnológica.