Riesgos de salud: 5 enfermedades que más atienden los seguros en verano

Durante el verano en México, las altas temperaturas y el aumento de la humedad favorecen la proliferación de enfermedades infecciosas, especialmente gastrointestinales. Las más comunes son la salmonelosis, la gastroenteritis y diarrea por bacterias o deshidratación que se propagan fácilmente a través del consumo de alimentos o agua contaminados.

El calor acelera la descomposición de los alimentos, lo que incrementa el riesgo de intoxicaciones alimentarias, sobre todo en lugares con poca refrigeración o higiene deficiente. Niños menores de cinco años y adultos mayores son particularmente vulnerables a estas infecciones.

Otra categoría de enfermedades frecuentes en esta temporada son las relacionadas con el sistema respiratorio y la piel. En verano pueden surgir infecciones respiratorias agudas por cambios bruscos de temperatura entre espacios climatizados y el exterior. En cuanto a la piel, el calor y la sudoración excesiva pueden desencadenar dermatitis, quemaduras solares, brotes de acné, así como infecciones por hongos.