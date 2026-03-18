IHG Hotels acelerará expansión

IHG Hotels & Resorts, una compañía hotelera con presencia internacional, planea duplicar su ritmo de expansión en México con la apertura de más hoteles en los próximos años, a través de aperturas en sus marcas de los segmentos Luxury & Lifestyle, Premium, Essentials y Suites.

La compañía planea incorporar 6 hoteles del formato voco en Cancún, Guadalajara, Ciudad Juárez, San Luis Potosí, Torreón y Nuevo Laredo en los próximos años, que se suman a aperturas recientes como los hoteles Holiday Inn Express Condesa Ciudad de México, entre otros.

Así mismo, planea abrir los hoteles Kimpton Mas Olas Todos Santos, en Baja California Sur, el resort todo incluido Kimpton Tres Ríos en Riviera Maya y el regreso de la marca InterContinental a Monterrey, junto con la próxima apertura del hotel InterContinental Miyana Ciudad de México, así como el hotel Six Senses Xala, en la región de Costalegre, cuya apertura está proyectada para 2027.

DuPont de Nemours anunció el miércoles que planea solicitar la aprobación de sus accionistas para una división inversa de acciones en una proporción de entre 1 por 2 y 1 por 4, cuya proporción exacta será decidida por el consejo de administración en su debido momento.

DuPont solicitará la aprobación de la división en su junta general anual de accionistas el 21 de mayo, siendo el 18 de marzo la fecha de registro para los accionistas con derecho a voto. El consejo de administración podrá aplazar o abandonar el plan si este deja de ser beneficioso para la empresa o sus accionistas.

América Móvil, la principal empresa de telecomunicaciones de la región, propondrá a sus accionistas el pago de un dividendo en efectivo durante la próxima asamblea ordinaria, que se celebrará en abril.

La empresa, controlada por la familia del empresario Carlos Slim, planteará un dividendo de 0.54 pesos por acción, que se pagará en dos exhibiciones iguales, informó en un comunicado distribuido a través de la Bolsa Mexicana de Valores.

El monto equivale a un rendimiento de 2.57%, considerando el precio de cierre de 21.01 pesos por acción registrado el 17 de marzo en la Bolsa Mexicana de Valores.

El año pasado, los accionistas de América Móvil aprobaron un dividendo de 0.52 pesos por acción, equivalente a un rendimiento de 3.1%, con base en el precio de cierre de 16.9 pesos por acción del 14 de mayo de 2025, fecha de la asamblea.

Grupo Posadas, un operador hotelero, recibió un alza en su calificación crediticia por parte de S&P Global Ratings, tras el reciente refinanciamiento que obtuvo por 270 millones de dólares que le permitió prepagar una parte de su deuda.

La calificación de largo plazo de la compañía subió de 'B' a 'B+', o del quinto al cuarto nivel dentro de la clasificación de activos con grado especulativo, luego del refinanciamiento de sus notas senior con vencimiento en 2027.

Este movimiento mejoró su estructura de capital y su liquidez para los próximos cinco años, informó S&P. La perspectiva permaneció en 'estable'.

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