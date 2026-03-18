Crudo al alza tras ataques de Irán a instalaciones energéticas

Los precios del petróleo cerraron al alza el miércoles y subieron aún más en las operaciones posteriores al cierre, luego de que Irán atacó varias instalaciones energéticas en Medio Oriente tras un ataque a su campo de gas South Pars, una importante escalada en su guerra con Estados Unidos e Israel.

Los futuros del Brent subieron 5.6% en las operaciones posteriores al cierre, extendiendo las ganancias tras cerrar con un alza del 3.83%, alrededor de 4 dólares, a 107.38 dólares por barril. El crudo West Texas Intermediate (WTI) estadounidense escaló 4% tras cerrar con un alza marginal de 11 centavos, o 0.11%, a 96.32 dólares.

La mezcla mexicana de exportación se ubicó en 95.82 dólares, marcando un incremento de 3.19 dólares, equivalente a 3.44 por ciento.

Los futuros del WTI cerraron con su mayor descuento respecto al Brent en 11 años , debido a la presión ejercida sobre el crudo de referencia estadounidense por el aumento de la oferta derivado de la liberación de reservas estratégicas de petróleo y el incremento de los costos de flete. Mientras tanto, los futuros del Brent se vieron impulsados por los recientes ataques a instalaciones energéticas en Medio Oriente.

La compañía estatal de petróleo y gas de Catar declaró que la Ciudad Industrial de Ras Laffan, un importante centro energético, sufrió “daños considerables”, tras ser alcanzada por misiles iraníes.

El ataque de Irán provocó que el precio de los futuros de gas natural en Estados Unidos para entrega en abril escalaran 5.54% hasta los 3.201 dólares; sin embargo, posteriormente al cierre el precio del gas natural subió 1.25% hasta los 3.241 dólares a las 20:00 horas tiempo de la Ciudad de México.

Arabia Saudita afirmó haber interceptado y destruido varios misiles balísticos lanzados hacia Riad y un intento de ataque con drones contra una instalación de gas en el este del país.

Irán ha emitido una advertencia de evacuación para varias instalaciones energéticas en Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Catar, afirmando que serían blanco de ataques “en las próximas horas”, según informaron el miércoles los medios estatales iraníes.

La advertencia se produjo tras un ataque al yacimiento de gas de South Pars, en Irán, que, según informaron medios israelíes, fue llevado a cabo por Israel con el consentimiento de Estados Unidos. Ninguno de los dos países reconoció responsabilidad de inmediato.

El presidente de Estados Uniudos Donald Trump anunció una exención de 60 días de la Ley Jones sobre transporte marítimo, lo que permite temporalmente que los buques con bandera extranjera transporten combustible, fertilizantes y otras mercancías entre puertos estadounidenses.

El ataque de Irán provocó que el precio de los futuros de gas natural en EU para entrega en abril escalaran 5.54 por ciento.