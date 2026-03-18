Wall Street cayó luego de que la Fed mantuviera su tasa sin cambios

Los principales índices estadounidenses cerraron con fuertes pérdidas el miércoles luego de que la Reserva Federal (Fed) estadounidense mantuvo sin cambios las tasas de interés, mientras los funcionarios evaluaban los riesgos económicos derivados del alza de los precio del petróleo.

Los índices en Wall Street extendieron sus pérdidas después de que Jerome Powell, presidente de la Fed, ofreció una conferencia de prensa y reiteró la incertidumbre que la guerra genera para las perspectivas económicas.

El S&P 500 cayó 1.36% hasta los 6,624.71 puntos, su cierre más bajo en casi cuatro meses. El Nasdaq bajó 1.46% hasta los 22,152.42 puntos, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones perdió 1.63% hasta los 46,225.15 puntos.

Los 11 índices sectoriales que componen al S&P 500 cerraron con caídas, liderados por el sector de bienes de consumo básico, que cayó 2.44%, seguido de una pérdida de 2.32% en el sector de consumo discrecional.

Las nuevas proyecciones de los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal mostraron que la tasa de interés de referencia caería solo un cuarto de punto porcentual para finales de este año, sin especificar el momento.

La Reserva Federal mantuvo las tasas de interés sin cambios el miércoles, con 11 votos a favor y 1 en contra de mantener sin cambios la tasa de referencia de los fondos federales en un rango entre 3.5 y 3.75 por ciento.

El mayor desafío para el banco central estadounidense, agravado por la guerra, es equilibrar su doble mandato de pleno empleo y una inflación baja y estable. Si la guerra persiste y los precios del petróleo se mantienen altos, se producirá una desaceleración económica. Sin embargo, flexibilizar la política monetaria sería un error, ya que solo avivaría la inflación.

BMV y BIVA también cayeron

Las bolsas de valores en México cayeron el miércoles, en línea con sus pares estadounidenses, en medio de la cautela de los inversionistas tras la decisión de política monetaria de la Reserva Federal.

El índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores perdió 0.63% para operar en 65,779.23 puntos, en tanto que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores bajó 0.54% para ubicarse en 1,310.16 enteros.

Dentro del IPC, que agrupa a las 35 empresas más bursátiles del mercado mexicano, destacaron las caídas de la minera Grupo México con 2.99% en 186.04 pesos por título, acompañada por la minorista Walmart de México (-2.77%) y la panificadora más grande del mundo Bimbo (-1.86%).

“El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas generalizadas a nivel global, destacando los índices de Estados Unidos”, explicó la directora de Análisis de Banco Base, Gabriela Siller.

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico de grupo financiero Actinver señaló que “Veinte de las 35 emisoras terminaron en terreno positivo”, destacando las alzas del prestamista Gentera (+2.52%), la farmacéutica Genomma Lab (+2.11%) y la desarrolladora de edificios industriales Vesta (+1.99%).