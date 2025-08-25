Torneo de Golf Porcelanosa 2025: Networking en el green

El golf se ha consolidado como un escenario privilegiado para los negocios. Lejos de la formalidad de una sala de juntas, en el campo los empresarios, arquitectos y proveedores comparten horas de convivencia que fortalezcan la confianza y abren paso a acuerdos estratégicos.

Con esa premisa, Porcelanosa celebró en el Club de Golf Vallescondido la tercera edición de su torneo en México, convocando a participantes del mundo de la arquitectura, el diseño, la construcción y los negocios.

“Porcelanosa organiza más de 20 torneos de golf. Este evento celebra el deporte y abre espacio para crear y crecer relaciones profesionales sólidas, de confianza y con una visión en común”, afirmó Alfredo Enríquez, director general de Porcelanosa en México.

Más allá del juego, los participantes coincidieron en el valor estratégico de esta práctica. En entrevista con El Economista, Rodrigo Romero de la Mora, arquitecto y director general de Romero de la Mora, destacó: “El torneo crea un ambiente relajado y estratégico, donde contratistas, arquitectos y proveedores pueden conectar de verdad. Es una manera inteligente de hacer networking al más alto nivel”.

Para Enrique Shibayama Murakami, director de Shibayama Murakami Arquitectos, el golf es una extensión natural de su vida profesional: “He cerrado más negocios en el campo de golf que en comidas de trabajo. Es un espacio donde compartes ideas con personas que están a tu mismo nivel, lo que genera confianza y colaboración”.

Charles Sanfarsián, presidente de Grupo Fisher’s, coincidió en la importancia del torneo: “Estos encuentros fortalecen la relación con quienes somos parte de su negocio y, además, nos integran en un ambiente de amistad y confianza”.

Alfonso Saavedra, director de Lax Constructora, dijo que: “El golf une a todos los niveles de la construcción: materiales, contratistas y proveedores. Es un deporte de integración y conocimiento que facilita relaciones duraderas”.

Más que un pasatiempo exclusivo, el golf se está transformando en una extensión de la estrategia empresarial: un lugar donde las ideas se afinan al ritmo de los swings y donde cada hoyo abre la puerta a nuevas oportunidades de inversión y colaboración.