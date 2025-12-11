Gobernadores: homologar ley antiextorsión

La convocatoria a los gobernadores fue para que homologuen su marco legal a la ley federal contra la extorsión recientemente aprobada por el Congreso y asegurar su cumplimiento en toda la Nación.

Persisten los recelos porque no se corrigieron artículos que abren la puerta a eventuales abusos que eventualmente fortalecen al Estado, en perjuicio de los ciudadanos más vulnerables.

No tiene la menor importancia porque, en estricto rigor sería un error imperdonable no impulsar una ley que, como ya se dijo, hace de la Presidenta Sheinbaum la mandataria con más poder en 6 décadas.

Salud: el peor sordo es el que no quiere oír

La ratificación hecha de la ley del derecho a la salud a los no derechohabientes es reveladora de que el oficialismo ha ignorado las advertencias del eventual casos que producirá en el sector de salud pública.

Se les advirtió de las inaceptables presiones al IMSS y al ISSSTE que creará la imposición del sistema universal de salud, acción que parece hecha con la intención de beneficiar a la medicina privada, cuyos ingresos sumaron este año un billón 200 mil millones.

Cartucheras al cañón, quepan o no quepan, dice el oficialismo, pues ignorar las advertencias es la mejor prueba del adagio bíblica de que no hay peor sordo que el que no quiere oír.

En Zitácuaro queman árbol navideño

Hace mucho tiempo alguien dijo que el malhumor de un cobrador de impuestos puede causar una revolución. Sería exagerado decir que la quema del árbol de navidad en la plaza del Zitácuaro, es el inicio de una revolución, pero sí la chispa que cause un incendio en una pradera seca.

Amigos y familiares de la joven Ángeles Esquivel asesinada el pasado 7 de diciembre quemaron el árbol de navidad en protesta por la inacción de las autoridades ante el hecho, dicen, de que policía de tránsito disparó contra la joven y su novio, quien sigue hospitalizado y conducía la motocicleta donde viajaba la pareja.

El alcalde de Zitácuaro, Juan Antonio Ixtláhuac, se lava las manos y dice que ataque se dio a título personal, pues el asesino es primo de la joven asesinada que venía comisionado de la policía estatal y que nadie le ordenó disparar.

NOTAS EN REMOLINO

Se asegura que el próximo lunes será aprobado sin chistar el presupuesto presentado por la Jefa de Gobierno de CDMX, Clara Brugada, al congreso local ... El gobernador sonorense, Alfonso Durazo, también presidente del Consejo Nacional de Morena sigue cucando a Luis Donaldo Colosio Riojas con la zanahoria de que ser candidato a gobernador en Sonora ... La rumorología ha echado a correr la versión de que podría acercarse un cambio en la dirección general de la CFE ... Antes la policía de caminos escoltaba en caravana a los mexicanos que desde Estados Unidos visitan anualmente a sus familias ... Dice la Historia de México del Colmex: “Al paso de los meses se demostró que el culto al jefe insustituible era ya sólo un mito sostenido por los amigos de Calles, que las condiciones políticas y sociales habían cambiado” ...