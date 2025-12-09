Lectura 1:00 min
Zelenski espera enviar el miércoles a EU una propuesta enmendada para terminar guerra con Rusia
"Creo que lo entregaremos mañana", afirmó Zelenski.
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó que espera enviar el miércoles a Estados Unidos una propuesta enmendada para terminar la guerra con Rusia, tras una serie de encuentros con sus aliados europeos.
"Hoy estamos trabajando y mañana continuaremos. Creo que lo entregaremos mañana", respondió Zelenski el martes a la pregunta de un periodista sobre si Ucrania ya había enviado el plan actualizado a Estados Unidos.