Zelenski espera enviar el miércoles a EU una propuesta enmendada para terminar guerra con Rusia

"Creo que lo entregaremos mañana", afirmó Zelenski.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó que espera enviar el miércoles a Estados Unidos una propuesta enmendada para terminar la guerra con Rusia, tras una serie de encuentros con sus aliados europeos.

"Hoy estamos trabajando y mañana continuaremos. Creo que lo entregaremos mañana", respondió Zelenski el martes a la pregunta de un periodista sobre si Ucrania ya había enviado el plan actualizado a Estados Unidos.

