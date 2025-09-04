Washington DC demanda a Trump por el despliegue de la Guardia Nacional

Washington, D.C., demandó el jueves al Gobierno de Donald Trump por el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en la capital de Estados Unidos.

La demanda, presentada ante un tribunal federal, busca una orden judicial que bloquee el despliegue alegando que es inconstitucional y viola múltiples leyes federales.

"Soldados armados no deberían estar vigilando a ciudadanos estadounidenses en suelo estadounidense", dijo el fiscal general del Distrito de Columbia, Brian Schwalb, en un mensaje en la red social X.

"La ocupación militar forzosa del Distrito de Columbia viola nuestra autonomía local y nuestras libertades básicas. Debe terminar", agregó.

Desde que regresó a la Casa Blanca en enero, Trump ha intentado ampliar el papel de los militares en suelo estadounidense, lo que los críticos dicen que es una peligrosa expansión de la autoridad ejecutiva que podría desatar tensiones entre los militares y los ciudadanos comunes.

Trump desplegó el mes pasado tropas de la Guardia Nacional en Washington, D.C., diciendo que "restablecerían la ley, el orden y la seguridad pública". El mandatario también puso al Departamento de Policía Metropolitana del distrito capital bajo control federal directo.