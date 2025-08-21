Trump patrullará las calles de Washington DC con las fuerzas de seguridad

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que este jueves por la noche patrullará las calles de la capital, Washington D.C, junto a la Guardia Nacional, que la semana pasada inició su despliegue en la ciudad, en el marco de su decisión de federalizar la seguridad en aras de combatir una criminalidad que, según las autoridades locales, no ha alcanzado niveles alarmantes.

"Creo que esta noche saldré con la Policía y el Ejército, por supuesto. Así que vamos a hacer un trabajo. La Guardia Nacional es genial, han hecho un fantástico trabajo", ha declarado Trump en una entrevista en el programa 'The Todd Starnes Radio Show'.

Un funcionario de la Casa Blanca ha indicado que los planes para esta noche todavía se estaban ultimando y que los darán a conocer próximamente, según ha podido saber el diario estadounidense 'The Hill'.

Esta mañana, las autoridades estadounidenses han cifrado en más de 600 los arrestos realizados desde que la Guardia Nacional fue desplegada en la ciudad hace una semana. De ellos, 251 fueron arrestos de personas migrantes que se encontraban en el país de forma irregular.

El inquilino de la Casa Blanca declaró una "emergencia criminal" en el distrito, acusando a la ciudad de ser "un santuario para los criminales" y afirmando que está llena de "bandas violentas y criminales sanguinarios, turbas errantes de jóvenes desenfrenados, drogadictos y personas sin hogar".