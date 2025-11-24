Trump inicia proceso para designar como terroristas a los Hermanos Musulmanes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el lunes un decreto con el que comienza el proceso de declarar como "organización terrorista extranjera" a algunas ramas del grupo político islamista Hermanos Musulmanes.

"Esta orden pone en marcha un proceso mediante el cual ciertas ramas u otras subdivisiones de los Hermanos Musulmanes serán consideradas para su designación como Organizaciones Terroristas Extranjeras", según la orden firmada por el presidente.

El texto menciona que algunas de las divisiones de los Hermanos Musulmanes afectadas por la medida serán las de Líbano, Egipto y Jordania.

Estas "participan, facilitan y apoyan campañas de violencia y desestabilización que dañan sus propias regiones, a ciudadanos de Estados Unidos y los intereses de Estados Unidos", añadió el gobierno.