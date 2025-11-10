Trump indulta a Giuliani y decenas de aliados acusados de intentar anular su derrota de 2020

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indultó a decenas de aliados acusados de intentar anular su derrota en las elecciones de 2020, entre ellos Rudy Giuliani, Mark Meadows, Jeffrey Clark y Sidney Powell, según informó este lunes un alto cargo del Departamento de Justicia.

En una proclamación fechada el viernes, Trump dijo que la medida pondrá fin a "una grave injusticia nacional perpetrada contra el pueblo estadounidense tras las elecciones presidenciales de 2020 y continuará el proceso de reconciliación nacional", según un documento publicado en X por Ed Martin, que supervisa el grupo de armamento del departamento.

El Departamento de Justicia había estado investigando un plan de Trump y sus partidarios para presentar listas alternativas de electores estatales para revertir la victoria del presidente Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020. Trump ganó un segundo mandato derrotando a Kamala Harris en 2024.

Trump también fue acusado por el supuesto complot para buscar electores falsos que respaldaran sus falsas afirmaciones de que ganó en 2020, pero el caso fue desestimado tras los comicios del año pasado, después de que los fiscales citaron la política del Departamento de Justicia contra el enjuiciamiento de un presidente en ejercicio.

Varios estados también investigaron la supuesta trama de los electores y algunos presentaron cargos, pero los penales fueron desestimados al menos en un estado.

Los indultos de Trump abarcan a 77 personas, pero podrían incluir a otras no nombradas, según el documento. Los indultos presidenciales solo se aplican a cargos federales, pero no a los estatales.

La lista también incluye a Christina Bobb, John Eastman y Boris Epshteyn, entre otros. El indulto no se aplica a Trump, según el documento.

Varios de los otros indultos recientes de Trump no fueron anunciados oficialmente por la Casa Blanca en el momento en que se produjeron. La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios sobre los indultos del viernes.