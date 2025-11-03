Trump declara guerra dogmática a Mamdani

Washington. El presidente republicano de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el día de ayer con restringir los fondos federales para la ciudad de Nueva York si el candidato demócrata Zohran Mamdani, a quien tacha de comunista, gana las elecciones a la alcaldía de la ciudad el martes, e instó a sus seguidores a votar por el exgobernador Andrew Cuomo.

Si Mamdani gana las elecciones, Trump escribió en Truth Social que era "muy improbable que yo aportara fondos federales, aparte del mínimo indispensable".

Las encuestas muestran que Mamdani lidera frente a Cuomo, quien se postula como independiente después de perder ante Mamdani en las primarias demócratas, y al candidato republicano Curtis Sliwa.

La encuesta más reciente de la Universidad Quinnipiac realizada del 23 al 27 de octubre otorga a Mamdani el 43% de la preferencia, seguido por Cuomo con el 33% y Sliwa con el 14%.

Trump afirmó que votar por Sliwa solo ayudaría a Mamdani e instó a sus seguidores a respaldar a Cuomo.

"Te guste o no Andrew Cuomo, en realidad no tienes opción. Debes votar por él y esperar que haga un trabajo fantástico", aseguró Trump.

Republicanos critican campaña

Los republicanos han atacado la candidatura de Mamdani durante toda la campaña, y Trump ha tachado al autodenominado socialista democrático de comunista.

Mamdani, miembro de la asamblea estatal nacido en Uganda, sorprendió a los observadores políticos el 24 de junio con una victoria contundente en las primarias.

La competencia se ha centrado en el creciente costo de vida en Nueva York, el crimen y como cada candidato podrá manejar a Trump.

Las políticas de Mamdani incluyen aumentar los impuestos a los más ricos de la ciudad de Nueva York, elevar el tipo impositivo de las sociedades, congelar los precios de alquiler de apartamentos estabilizados e incrementar la vivienda subvencionada con fondos públicos.

Su ascenso presenta tanto riesgos como beneficios para el Partido Demócrata nacional, que reconoce la necesidad de atraer a los votantes jóvenes pero se muestra cauteloso ante los ataques republicanos por las críticas de Mamdani a la ocupación israelí de los territorios palestinos y su socialismo democrático, que ha preocupado a la comunidad financiera de Nueva York.

"Mamdani es una figura política inusual y realmente captura el espíritu del momento. Este es el momento en que una voz fuerte contra Trump en la ciudad más grande de Estados Unidos va a recibir atención", opinó Lincoln Mitchell, profesor de política en la Universidad de Columbia.

Durante su segundo mandato, Trump ha utilizado las amenazas de recortes de fondos federales en relación con iniciativas climáticas, políticas transgénero , protestas pro-palestinas contra la guerra de Israel en Gaza y prácticas de diversidad, equidad e inclusión.