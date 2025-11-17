Buscar
Trump celebra votación en la ONU sobre resolución que respalda su plan de paz en Gaza

El mandatario calificó la aprobación de la resolución como un aval sin precedentes a su propuesta para Gaza. Sostuvo que la creación de la Junta de Paz, bajo su liderazgo, será clave para impulsar la estabilidad global.

El presidente estadounidense Donald Trump celebra en Washington el respaldo de la ONU a su plan para Gaza.AFP

AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró el lunes la votación del Consejo de Seguridad de la ONU a favor de su plan para Gaza, el cual, según él, traerá "más paz en todo el mundo".

El voto estaba "reconociendo y respaldando la JUNTA DE PAZ, que será presidida por mí", escribió en su red Truth Social. 

"Esto será recordado como una de las mayores aprobaciones en la historia de las Naciones Unidas (y) conducirá a más paz en todo el mundo", agregó el mandatario republicano.

