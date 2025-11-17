Consejo de Seguridad de la ONU adopta resolución sobre fuerza internacional en Gaza

El Consejo de Seguridad de la ONU votó el lunes a favor de una resolución estadounidense que refuerza el plan de paz para Gaza del presidente Donald Trump, que incluye el despliegue de una fuerza internacional y un camino hacia un futuro Estado palestino.

Hubo 13 votos a favor del texto, que Washington calificó después de la votación como "histórico y constructivo", con abstenciones de Rusia y China y sin vetos.

El embajador estadounidense ante Naciones Unidas, Mike Waltz, dijo que "la resolución de hoy representa otro paso significativo que permitirá a Gaza prosperar y un ambiente que dejará a Israel vivir en seguridad".

El texto, revisado varias veces como resultado de negociaciones de alto nivel "respalda" el plan del presidente Trump, que permitió un frágil alto el fuego entre Israel y Hamás en el territorio palestino devastado por la guerra.

Una gran parte de la Franja de Gaza ha quedado reducida a escombros luego de dos años de enfrentamientos y de bombardeos, desencadenados por el ataque de Hamás a territorio de Israel el 7 de octubre de 2023.

El plan de paz autoriza la creación de una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF, por su sigla en inglés) que trabajaría con Israel y Egipto y con policías palestinos recién entrenados para ayudar a asegurar las áreas fronterizas y desmilitarizar la Franja de Gaza.

La ISF tiene el mandato de trabajar en la "desactivación permanente de armas de grupos armados no estatales", proteger a los civiles y asegurar los corredores de ayuda humanitaria.

También autoriza la formación de una Junta de Paz, un cuerpo de gobierno transicional para Gaza, presidido en teoría por Trump, con un mandato hasta el fin de 2027.

La resolución también menciona un posible futuro Estado Palestino.

El grupo Hamás lamentó este lunes la adopción de esta resolución pues "no responde a las exigencias y los derechos" de los palestinos.

"La resolución impone un mecanismo de tutela internacional a la Franja de Gaza, lo que nuestro pueblo, sus fuerzas y sus componentes rechazan, e impone un mecanismo tendiente a alcanzar los objetivos" de Israel, indica el movimiento islamista palestino en un comunicado.

